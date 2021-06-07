Английская сдержанность: королева Елизавета II поздравила принца Гарри и его жену с рождением дочери

Елизавета II стала прабабушкой в одиннадцатый раз.

Королева Великобритании Елизавета II поздравила с рождением дочери принца Гарри и его супругу Меган Маркл.

Об этом сообщили в Instagram королевской семьи.

Поздравление появилось вечером 6 июня. Оно было коротким и по-английски сдержанным.

"Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы! Королева, принц Уэльский (Чарльз - ред.) и герцогиня Корнуоллская (Камилла - ред.), а также герцог и герцогиня Кембриджские (Уильям и Кейт - ред.) очень рады этой новости", — говорится в сообщении королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)

Напомним, что Елизавета II стала прабабушкой в 11-й раз.

Заметим, что в воскресенье вечером принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что в пятницу, 4 июня, у них в Лос-Анджелесе родилась дочь. Девочку назвали Диана Лилибет: имя Диана ребенок получил в честь матери принца Гарри и его брата принца Уильяма, а Лилибет - это домашнее прозвище Елизаветы II.

Малышка родилась с весом 3,2 килограмма.

Это второй ребенок для пары. Влюбленные также воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнилось 2 года.

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О беременности Меган Маркл и принц Гарри объявили в феврале в 2021 году. В июле в 2020-м в Меган случился выкидыш.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл перестали выполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года.

Новости недели: Меган Маркл родила второго ребенка

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