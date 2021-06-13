Байден нарушил королевский протокол: как отреагировала Елизавета ІІ

Байден с женой Джилл прибыли на 5 минут позднее королевы Великобритании Елизаветы II.
Президент США Джо Байден с женой нарушили королевский протокол на саммите "Большой семерки" (G7 - ред.).
Ведь по правилам последними на мероприятие должны явиться члены королевский семьи, пишет Daily Mail.
Все гости должны быть на месте до прибытия королевы на какое-либо официальное мероприятие.
Байден с женой Джилл прибыли на 5 минут королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Чарльзом и Камиллой.
Несмотря на опоздание политика, английская королева не показала своего недовольства и приветливо общалась с гостями.
Джо Байден впервые встретился с королевой на закрытом приеме и лидерами G7.
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