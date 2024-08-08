Элегантная и красивая: королева Рания впервые появилась на публике после того, как стала бабушкой

Ее Величество направилась в Bldr Space в Аммане, который является коворкинг-центром в стране. Во время своего визита Рания встретилась с молодыми предпринимателями и создателями контента, где узнала об инновационных проектах, над которыми они все работали.

"Встреча с командой Bith.AI и другими выдающимися молодыми иорданскими предпринимателями сегодня в Bldr Space в Аммане", - подписала опубликованные снимки в Instagram Рания.

На публичном мероприятии королева Рания появилась в белой рубашке с коротким рукавом от Dior, надев ее с синими широкими джинсами из денима с высокой посадкой от Closed, в руках у нее была маленькая черная сумка из телячьей кожи Loewe, и обула она туфли на высоких каблуках от Manolo Blahnik. Королева сделала красивую укладку волнами и макияж, сделала выразительный макияж глаз и розовый блеск нанесла на губы, а также надела золотую цепочку с подвеской на шее.

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Напомним, недавно дворец поделился фото королевы Рании с ее маленькой внучкой - принцессой Иман - на руках. Малышка стала первым ребенком старшего сына Рании - кронпринца Хусейна - и его супруги - принцессы Раджвы.

Королева Рания с внучкой Иман на руках / Фото: Instagram королевы Рании

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