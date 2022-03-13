Княгиня Шарлин вернулась в Монако из клиники, где длительно секретно лечилась

Более, чем полгода мы рассказывали вам о состоянии здоровья княгини Шарлин, которая находилась вдали от дома и своей семьи.

Не можем не поделиться с вами новостью о том, что княгиня Монако Шарлин вернулась домой во дворец из секретного места, где пребывала с ноября 2021 года. До этого Шарлин была в Южной Африке, где лечилась от лор-инфекции больше пяти месяцев.

Теперь княгиня Шарлин, наконец-то, вернулась в Монако и воссоединилась со своей семьей после того, как провела вдали от них почти год, борясь с инфекцией лор-органов.

Дворец Монако подтвердил новость. "Следующие несколько недель должны позволить княгине Шарлин еще больше укрепить свое здоровье, прежде чем постепенно возобновить свои официальные обязанности и обязательства", - говорится в заявлении.

Сообщается, что княгиня с нетерпением ждет возможности вернуться к выполнению своих королевских обязанностях.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

"Для того, чтобы принцесса Шарлин полностью выздоровела и поскольку ей все еще нужны тишина и спокойствие, княжеская чета просит, чтобы их личная жизнь и семейное окружение продолжали уважаться", - пишет Hello!

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