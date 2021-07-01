Королева сердец: в Британии отметили 60-летие принцессы Дианы

Ее жизнь сравнивали со сказкой о Золушке, которая вышла замуж за принца.

В четверг, 1 июля, британцы отметили юбилей женщины, которую считают одной из самых выдающихся фигур страны - погибшей в автокатастрофе принцессы Дианы. О том, почему леди Ди осталась в сердцах британцев и ценой заплатила за всеобщую любовь, речь идет 1 июля в сюжете ТСН.19: 30.

В день юбилея фанаты принцессы Дианы уже в пять часов утра украсили ворота дворца, где она жила, живыми цветами, фотографиями и воздушными шариками.

Она была чрезвычайно близка к людям и одновременно ее называли иконой стиля. Ранее члены монаршей семьи вели более закрытую для публики жизнь.

Как благодетельница леди Диана проводила часы в госпиталях, давая утешение больным детям, а в разгар эпидемии СПИДа не побоялась показать миру человеческое отношение к инфицированным тогда не изученной еще болезнью. А еще она решилась пройти недавно разминировано полем.

Своими воспоминаниями о принцессе Диане поделился Абдул Дауд, владелец кафе, расположенного неподалеку дворца, который назвал свое заведение ее именем. В свое время это так тронуло леди Диану, что она нередко забегала к нему на чай, иногда вместе с принцами.

"Каждый день рождения я посылал ей цветы. И либо она сама заходила поблагодарить, или останавливала машину посреди улицы, высовывалась в окно и кричала "Абдул, спасибо за цветы, люблю!", или присылала открытку ", — вспоминал он.

Сегодня Абдул оставил свой букет в день рождения принцессы под Кенсингтонским дворцлм, где жила Диана со своей семьей и который теперь превратили в мемориал в ее честь.

Скриншот видео

К юбилею принцессы в здешнем парке установили ее памятник и высадили четыре тысячи ее любимых цветов. Церемонию не посетили ни ее бывший, ни королева — только сыновья Уильям и Гарри и семья Спенсеров.

Жизнь принцессы Дианы сравнивали со сказкой о Золушке, ведь она была девушкой, которая работала воспитательницей в садике, но в итоге вышла за принца. Она стала первой в Британии женой принца, у которой до свадьбы была работа.

Правда, родилась Диана в аристократической семье Спенсеров и получила хорошее образование. В браке с принцем Чарльзом, который продолжался 15 лет, были и мгновения счастья, и проблемы, и измены. О неверности мужа, булимию и несчастную жизнь в королевской семье Диана рассказала перед самым разводом в откровенном интервью ВВС.

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Леди Диана погибла в августе 1997 во время бегства от папарацци, когда ее автомобиль разбился в парижском тоннеле. Именно назойливых представителей прессы сын Дианы принц Гарри обвиняет в смерти матери. Кстати, его жену Меган сначала также сравнивали с Дианой через отношение к ней со стороны королевской семьи и проблемы с британского таблоида.

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