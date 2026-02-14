Принц и принцесса Уэльские Instagram.com_princeandprincessofwales / © Instagram

Королевская семья редко позволяет себе публичную сентиментальность, поэтому новый снимок к 14 февраля стал приятной неожиданностью. На фото — принц Уильям и принцесса Кейт, сидят рядом без парадных поз и драгоценностей, только взгляд, прикосновение и спокойствие, которое не требует объяснений.

Черно-белый формат лишь усиливает интимность момента: Уильям в рубашке и свитере, его рука спокойно лежит на коленях жены, а Кейт — в белой блузе и твидовом жакете, с мягкой улыбкой и распущенными волосами, зачесанными набок.

Подпись к фото — максимально лаконичная: «Happy Valentine’s Day» («С Днем Святого Валентина») и сердечко.

Этот снимок — не просто валентинка, это визуальная подтверждение того, какой сегодня хочет быть королевская пара, а именно живой, близкой и настоящей, без чрезмерной помпезности, но с глубокой эмоциональностью.

Кейт и Уильям снова доказывают, что даже в мире протоколов и титулов любовь может оставаться личной и тайной.