Коронация Чарльза III: что происходит в Лондоне

Коронация короля Чарльза ІІІ состоится сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Во время церемонии также коронуют Камиллу. На торжестве будут присутствовать 2000 гостей. Но уже сейчас фанаты королевской семьи устанавливают палатки, поют, заваривают чай и ждут торжественного события.

О ситуации и настроении в Лондоне с места происшествия рассказывает наша корреспондент.

Сама церемония начнется в 13:00 по киевскому времени. Коронация Чарльза, как обещают, займет час. Чарльз III получит королевские атрибуты – шар, скипетр и перстень, а также примет участие в конной процессии в карете. Позже в этот же день монарх появится на балконе Букингемского дворца.

На коронации присутствует первая леди Украины Елена Зеленская. Она уже прибыла в Лондон.

Эта коронация станет первой почти за 70 лет — в последний раз это событие произошло для Елизаветы II в июне 1953 года. Она была первым монархом, коронованным после Эдуарда VII в 1902 году. Коронации проводят в Вестминстерском аббатстве в Лондоне уже более 900 лет.

Напомним, 8 сентября в Великобритании на 96-м году жизни скончалась королева Елизавета II.

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