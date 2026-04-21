Любимый сэндвич королевы Елизаветы II — как приготовить блюдо, которое она ела более 90 лет

У королевы Елизаветы II был доступ к самым изысканным блюдам мира, она путешествовала по странам Содружества и пробовала различные деликатесы, однако ее ежедневный выбор был удивительно прост.

королева Елизавета II / © Associated Press

Роскошь королевского стола обычно ассоциируется со сложными блюдами, дорогими ингредиентами и многочасовой подготовкой. Однако история пищевых предпочтений британской монархини разрушает этот стереотип.

Несмотря на десятилетия официальных мероприятий, государственных визитов и банкетов, ежедневный «сладкий ритуал» королевы оставался неизменным. Это была простая британская классика, которую она впервые попробовала еще в детской комнате — маленький сладкий сэндвич, об этом рассказало издание Express, ссылаясь на бывшего королевского шеф-повара Даррена МакГреди.

Королевский повар рассказал, что королева ежедневно выбирала так называемые «jam pennies» — маленькие сэндвичи с джемом. Они состояли из хлеба, сливочного масла и клубничного или малинового джема. Иногда также использовали лимонный курд для цитрусового варианта.

Сэндвич с джемом / © Associated Press

Этот десерт подавали ей еще в детстве в детскую комнату и с годами он остался любимым вариантом послеобеденного чая.

История названия

Название имеет интересное происхождение. Сэндвичи вырезали круглой формой, а по размеру они напоминали старую английскую монету — penny (пенни). Поэтому их и начали называть «pennies».

Есть также старинное правило королевской кухни, еду никогда не подавали в форме треугольников или квадратов, так как считалось, что острые формы могут принести несчастье монархии.

Приготовление

Ингредиенты

  • нарезанный хлеб (белый, цельнозерновой или мультизерновой)

  • мягкое сливочное масло

  • джем (клубничный или малиновый)

  • лимонный курд

Приготовление

  1. Срежьте корочки с хлеба.

  2. Вырежьте маленькие круглые формы с помощью формочки.

  3. Смажьте одну сторону маслом.

  4. Добавьте джем и накройте вторым кусочком хлеба.

  5. Аккуратно сформируйте маленькие сэндвичи.

  6. Подавайте на тарелке с чаем.

  7. Еще одно любимое королевское блюдо

Кроме сладких сэндвичей, королева также любила более сытный вариант — сэндвич с тунцом и майонезом.

По словам другого королевского повара Оуэна Ходжсона, в сэндвич добавляли сливочное масло, тонкие ломтики огурца и щепотку перца. Это было еще одно простое, но любимое блюдо монархини.

История любимого перекуса королевы показывает неожиданную вещь, что даже в жизни, наполненной роскошью, всегда есть место простым привычкам. Для королевы Елизаветы II таким ежедневным ритуалом стал маленький сэндвич с джемом — символ стабильности, детских воспоминаний и британской традиции.

