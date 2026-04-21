Роскошь королевского стола обычно ассоциируется со сложными блюдами, дорогими ингредиентами и многочасовой подготовкой. Однако история пищевых предпочтений британской монархини разрушает этот стереотип.

Несмотря на десятилетия официальных мероприятий, государственных визитов и банкетов, ежедневный «сладкий ритуал» королевы оставался неизменным. Это была простая британская классика, которую она впервые попробовала еще в детской комнате — маленький сладкий сэндвич, об этом рассказало издание Express, ссылаясь на бывшего королевского шеф-повара Даррена МакГреди.

Королевский повар рассказал, что королева ежедневно выбирала так называемые «jam pennies» — маленькие сэндвичи с джемом. Они состояли из хлеба, сливочного масла и клубничного или малинового джема. Иногда также использовали лимонный курд для цитрусового варианта.

Этот десерт подавали ей еще в детстве в детскую комнату и с годами он остался любимым вариантом послеобеденного чая.

История названия

Название имеет интересное происхождение. Сэндвичи вырезали круглой формой, а по размеру они напоминали старую английскую монету — penny (пенни). Поэтому их и начали называть «pennies».

Есть также старинное правило королевской кухни, еду никогда не подавали в форме треугольников или квадратов, так как считалось, что острые формы могут принести несчастье монархии.

Приготовление

Ингредиенты

нарезанный хлеб (белый, цельнозерновой или мультизерновой)

мягкое сливочное масло

джем (клубничный или малиновый)

лимонный курд

Приготовление

Срежьте корочки с хлеба. Вырежьте маленькие круглые формы с помощью формочки. Смажьте одну сторону маслом. Добавьте джем и накройте вторым кусочком хлеба. Аккуратно сформируйте маленькие сэндвичи. Подавайте на тарелке с чаем. Еще одно любимое королевское блюдо

Кроме сладких сэндвичей, королева также любила более сытный вариант — сэндвич с тунцом и майонезом.

По словам другого королевского повара Оуэна Ходжсона, в сэндвич добавляли сливочное масло, тонкие ломтики огурца и щепотку перца. Это было еще одно простое, но любимое блюдо монархини.

История любимого перекуса королевы показывает неожиданную вещь, что даже в жизни, наполненной роскошью, всегда есть место простым привычкам. Для королевы Елизаветы II таким ежедневным ритуалом стал маленький сэндвич с джемом — символ стабильности, детских воспоминаний и британской традиции.