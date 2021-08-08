Морепродукты и чеснок: какие продукты нельзя есть королеве Елизавете II и ее окружению

Такие запреты могут предупредить пищевое отравление.
Морепродукты строго запрещено включать в меню британской королевы Елизаветы II и ее родных.
Об этом заявил экс-дворецкий британской королевской семьи Грант Хэрролд, — пишет Express.
По его словам, такая мера предосторожности нужна для того, чтобы предотвратить возможное пищевое отравление у августейшей особы и ее родственников.
Этих правил особенно строго придерживается сама королева Елизавета II. А вот для герцогини Сассекской Меган Маркл подобные ограничения стали неожиданностью, ведь ранее она сказала, что морепродукты могут быть частью ее идеального обеденного дня.
Также в британском королевском дворце нельзя употреблять в пищу слишком большое количество лука и чеснока.
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