Неожиданно: король Чарльз и Кейт с Уильямом Уэльские публично поздравили принца Гарри с юбилеем

Принц Гарри сегодня отмечает свое 40-летие.
Букингемский дворец поделился редким постом в соцсетях, поздравив младшего сына короля Чарльза III с юбилеем. С тех пор, как Гарри и его жена Меган покинули королевскую семью и сложили с себя полномочия ее работающих членов, Гарри не поздравляли публично в соцсетях.
В этом году его фотография на которой герцог широко улыбается опубликована, а в подписи к ней написано:
"Желаем герцогу Сассекскому сегодня счастливого 40-летия!".
В аккаунте принца и принцессы Уэльских сделали репост этой фотографии, что вызвало волну возмущенных комментариев среди поклонников. Напомним, братья не общаются с тех пор, как Гарри опубликовал свои мемуары "Запасной", в которых сообщил много пикантных подробностей о личной жизни старших членов королевской семьи.
Однако, публикация в соцсети Уэльских не означает, что разлад между братьями закончился.
Напомним, ранее мы рассказывали вам о трех требованиях герцога Сассекского к его королевским родственникам.
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