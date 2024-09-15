Неожиданно: король Чарльз и Кейт с Уильямом Уэльские публично поздравили принца Гарри с юбилеем

Букингемский дворец поделился редким постом в соцсетях, поздравив младшего сына короля Чарльза III с юбилеем. С тех пор, как Гарри и его жена Меган покинули королевскую семью и сложили с себя полномочия ее работающих членов, Гарри не поздравляли публично в соцсетях.

В этом году его фотография на которой герцог широко улыбается опубликована, а в подписи к ней написано:

"Желаем герцогу Сассекскому сегодня счастливого 40-летия!".

В аккаунте принца и принцессы Уэльских сделали репост этой фотографии, что вызвало волну возмущенных комментариев среди поклонников. Напомним, братья не общаются с тех пор, как Гарри опубликовал свои мемуары "Запасной", в которых сообщил много пикантных подробностей о личной жизни старших членов королевской семьи.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Однако, публикация в соцсети Уэльских не означает, что разлад между братьями закончился.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали вам о трех требованиях герцога Сассекского к его королевским родственникам.

Читайте также: