"Понизили": принца Гарри и Меган Маркл переместили в списке на сайте королевской семьи

Букингемский дворец уклонился от комментариев.
Принц Гарри и его жена Меган Маркл оказались в списке членов королевской ниже принца Эдварда, Софи Уэссекской и принца Эндрю.
Об этом пишет Daily Mail.
"Меган Маркл и принц Гарри были снижены на официальном сайте королевской семьи, после того, как они сложили свои полномочия и переехали в США", — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что роль принца Уэльского как активного наследника, который готовится взойти на престол, отражается даже в его собственном повышении к вершине раздела "Королевская семья" на официальном сайте британской монаршей семьи.
А герцог и герцогиня Сассекские теперь перечисленные ниже сыновей Елизаветы II и принца Филиппа: принца Эндрю и принца Эдварда и Софи Уэссекской, его жены.
Однако, несмотря на кадровые перестановки, вебсайт все еще утверждает, что герцог и герцогиня Сассекские будут "балансировать свое время" между Великобританией и США.
По изменению, то в Букингемском дворце заявили журналистам, что у него нет комментариев, "кроме того, что мы регулярно обновляем вебсайт".
Напомним, что ранее королева Елизавета II поздравила принца Гарри и его жену с рождением дочери.
6 июня вечером принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что в пятницу, 4 июня, в них в Лос-Анджелесе родилась дочь. Девочку назвали Диана Лилибет: имя Диана ребенок получил в честь матери принца Гарри и его брата принца Уильяма, а Лилибет — это домашнее прозвище Елизаветы II. Малыш родился с весом 3,2 килограмма.
Это второй ребенок пары. Влюбленные также воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнилось 2 года.
Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл перестали выполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года.