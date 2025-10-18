Принц Эндрю официально отказался от титула герцога Йоркского

Принц Эндрю / © Associated Press

Реклама

В Великобритании принц Эндрю, младший брат короля Чарльза ІІІ, публично отказался от использования своего титула герцога Йоркского. Как сообщает агентство Reuters , решение было согласовано с королем "в интересах монархии и государства", чтобы снять общественное напряжение, связанное с его именем.

Официального юридического лишения титула не произошло — он остается в силе, но будет «неактивным», а сам Эндрю больше не будет представлять семью ни в каких официальных мероприятиях. Его экс-жена Сара Фергюсон также больше не сможет пользоваться титулом герцогини Йоркской. На дочерях — принцессах Беатрис и Евгении — это решение не отразится.

Принц Эндрю уже несколько лет не исполняет публичные обязанности и раньше был лишен воинских званий и королевских покровительств. Падение его репутации связывают со скандалом вокруг связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном и рядом гражданских исков, которые принц отрицает.

Реклама

Согласно опросам, большинство британцев поддержали решение об отстранении Эндрю от публичной роли в королевской семье.