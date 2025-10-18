ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Королевские семьи
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

Принц Эндрю официально отказался от титула герцога Йоркского

Принц Эндрю объявил, что больше не будет использовать титул герцога Йоркского на фоне продолжительных репутационных скандалов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Принц Эндрю

Принц Эндрю / © Associated Press

В Великобритании принц Эндрю, младший брат короля Чарльза ІІІ, публично отказался от использования своего титула герцога Йоркского. Как сообщает агентство Reuters , решение было согласовано с королем "в интересах монархии и государства", чтобы снять общественное напряжение, связанное с его именем.

Официального юридического лишения титула не произошло — он остается в силе, но будет «неактивным», а сам Эндрю больше не будет представлять семью ни в каких официальных мероприятиях. Его экс-жена Сара Фергюсон также больше не сможет пользоваться титулом герцогини Йоркской. На дочерях — принцессах Беатрис и Евгении — это решение не отразится.

Принц Эндрю уже несколько лет не исполняет публичные обязанности и раньше был лишен воинских званий и королевских покровительств. Падение его репутации связывают со скандалом вокруг связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном и рядом гражданских исков, которые принц отрицает.

Согласно опросам, большинство британцев поддержали решение об отстранении Эндрю от публичной роли в королевской семье.

Дата публикации
Количество просмотров
60
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie