Принцесса Кейт в новом интервью рассказала, что она напоминает себе делать в присутствии детей

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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В беседе с Робертом Макфарлейном для специального выпуска журнала от 11 ноября, принцессу Уэльскую спросили о ее любви к природе, и о том, когда она началась, и Кейт охотно поделилась.

«Я помню, как с самого раннего детства проводила много времени на природе, играя в ручьях, гуляя по сельской местности, собирая ежевику или просто наслаждаясь одиночеством в своем собственном мире, любуясь простотой обыденных вещей, таких как копание под лавровым кустом в поисках того, что я считала сокровищем», — сказала принцесса Кейт о своем детстве в Баклбери, цитирует ее слова People. «Я всегда чувствовала свободу на природе, что-то такое, что трудно найти где-либо еще, находясь на свежем воздухе».

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Принцесса Уэльская / © Associated Press

На это Макфарлейн заметил: «Именно так, ребенку не нужен большой масштаб. Достаточно небольшого участка земли, и лавровый куст превращается в дикий лес. Дети созданы для того, чтобы удивляться».

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На что принцесса Уэльская сказала: «Когда мы маленькие, мы, кажется, замечаем вещи лучше. Например, меняющийся свет, пробивающийся сквозь деревья, звук воды, радость от хруста листьев или находки перышка. Эти моменты могут казаться обыденными, но часто именно их мы запоминаем больше всего. К сожалению, я думаю, что мы теряем это понимание, становясь взрослыми».

Затем принцесса Кейт рассказала, что позволяет 13-летнему Джорджу, 11-летней Шарлотте и 8-летнему Луи осваиваться в своем собственном темпе.

Семья Уэльских / © Associated Press

«Мы часто настолько заняты, что просто забываем остановиться, замедлиться и заметить детали жизни», — сказала она. «Я сама себе напоминаю об этом в отношении своих детей — давать им свободу исследовать мир, вместо того чтобы постоянно указывать им, что видеть или о чем думать».

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