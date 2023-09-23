С неудачной прической и в наряде из кружева: Шарлотта Казираги посетила мероприятие в Париже

Внучка голливудской звезды, иконы стиля и княгини Монако Грейс Келли - 37-летняя Шарлотта Казираги - вышла в свет - посетила гала-концерт по случаю открытия сезона 2023-2024 в Парижской национальной опере. Традиционно на публике она появилась в наряде от Модного дома Chanel, поскольку уже много лет является амбассадором, музой и другом этого бренда.

На Шарлотте было длинное серое платье из полупрозрачного кружева, короткими рукавами и декором на плечах и груди. Наряд она дополнила классическими туфлями от Chanel с черным мысом в стиле "Мэри Джейн" и украшениями с бриллиантами - серьгами в ушах и кольцами на руках.

На лице у нее был лаконичный макияж с красной помадой, однако подвела ее в этот раз прическа, поскольку ей собрали сзади волосы в хвост, оставив несколько прядей ниспадать на лицо, но одна из прядей была уложена на бок таким образом, что постоянно падала на глаза Шарлотте и делала прическу не очень аккуратной.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Напомним, что с начала года некоторые СМИ сообщали, что Шарлотта беременная третьим ребенком, но как видим, это не так.

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