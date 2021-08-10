Секс-похождения сына королевы Елизаветы: американка подала иск против принца Эндрю из-за насилия 20-летней давности

Она утверждает, что он трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли.

Американка Вирджиния Джуфре, которая утверждает, что британский принц Эндрю 20 лет назад совершил в ее отношении акты сексуального насилия, подала на него в суд в США.

Об этом заявил ее адвокат Дэвид Бойс, — информирует телеканалу Sky News.

"В нашей стране ни один человек, будь он президентом или принцем, не может стоять над законом, и ни одного человека, каким бы слабым и беспомощным он ни был, нельзя лишить защиты закона. На протяжении последних пяти лет принц Эндрю и его советники блокировали все попытки уладить это дело, не доводя его до судебного разбирательства. Уже давно пора призвать его к ответственности", — заявил Бойс.

Женщина сейчас проживает в Австралии с мужем и тремя детьми, заявила, что стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы свел ее с принцем. Она уверяет, что сын Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Она требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

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Сам герцог Йоркский неоднократно отрицал утверждения о сексуальной связи с девушкой. Мол, он никогда не встречался с Джуфре.

Напомним, что герцог Йоркский фигурирует в деле миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в секс-торговле и педофилии. Эпштейн совершил самоубийство и был найден в тюремной камере, а за несколько дней до этого федеральный суд США обнародовал несколько юридических документов по его делу, среди которых были обвинения в адрес герцога Йоркского.

Когда скандал разгорелся масштабно, в дело вмешалась королева Елизавета II. С ее разрешения (а может, рекомендаций) герцог Эндрю заявил о том, что прекращает выполнять королевские обязанности на неопределенный срок.

Несмотря на то, что королевская семья всячески опровергала тот факт, что принц Эндрю как-то причастен к этому скандалу, связанному с сексуальными домогательствами, сам сын королевы обещал помогать следствию.

Однако, как сообщает New York Times, американский прокурор, следящий за расследованием дела Джеффри Эпштейна о сексуальной торговле, сказал, что принц Эндрю не оказал никакой поддержки по этому делу и игнорирует запросы прокуратуры США, которая хочет вызвать его на допрос.

Принц Эндрю не сотрудничает со следствием по делу его друга, которого обвиняют в секснасилии

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