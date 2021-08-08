Сексуальные утехи сына королевы Елизаветы II: СМИ утверждают, что обвинения против принца Эндрю могут попасть в суд

Сексуальные утехи сына королевы Елизаветы II: СМИ утверждают, что обвинения против принца Эндрю могут попасть в суд

Иск может состоять из обвинений в сексуальном насилии и нанесении физического и морального ущерба.

Американка Вирджиния Джуфре (Робертс), которая ранее утверждала, что сын королевы Елизаветы II, британский принц Эндрю два десятка лет назад совершал в отношении нее акты сексуального насилия, может подать в суд Нью-Йорка на представителя королевской семьи в ближайшие дни.

Об этом заявил ее адвокат Дэвид Бойс, — пишет Mail On Sunday.

Пока женщина, которая проживает в Австралии с мужем и тремя детьми, не определилась с тем, будет ли вообще подавать иск к герцогу Йоркскому.

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Но если она это сделает, то исковое заявление в суде будет основываться на том, что она была фактически передана принцу Эндрю американским бизнесменом и миллиардером Джеффри Эпштейном для осуществления с ней полового акта в то время, когда ей было менее 18 лет. Иск может состоять из обвинений в "сексуальном насилии и нанесении физического и морального ущерба".

37-летняя Джуфре должна подать гражданский иск в суд на второго сына королевы Елизаветы II строго до 14 августа.

Напомним, что герцог Йоркский фигурирует в деле миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в секс-торговле и педофилии. Эпштейн совершил самоубийство и был найден в тюремной камере, а за несколько дней до этого федеральный суд США обнародовал несколько юридических документов по его делу, среди которых были обвинения в адрес герцога Йоркского.

Когда скандал разгорелся масштабно, в дело вмешалась королева Елизавета II. С ее разрешения (а может, рекомендаций) герцог Эндрю заявил о том, что прекращает выполнять королевские обязанности на неопределенный срок.

Несмотря на то, что королевская семья всячески опровергала тот факт, что принц Эндрю как-то причастен к этому скандалу, связанному с сексуальными домогательствами, сам сын королевы обещал помогать следствию.

Однако, как сообщает New York Times, американский прокурор, следящий за расследованием дела Джеффри Эпштейна о сексуальной торговле, сказал, что принц Эндрю не оказал никакой поддержки по этому делу и игнорирует запросы прокуратуры США, которая хочет вызвать его на допрос.

Принц Эндрю не сотрудничает со следствием по делу его друга, которого обвиняют в секснасилии

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