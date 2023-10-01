Сочетала синий с красным: королева Нидерландов Максима появилась в стильном комбинезоне на мероприятии

Ее Величество в этот раз отдала предпочтение не платью.

Королева Нидерландов Максима открыла фестиваль UNLimited 2023, организованный Ассоциацией университетов Нидерландов (VSNU) в Конгресс-центре 1931 года в Гааге. Во время пленарного открытия она, как почетный президент Фонда MIND Us, выступила с речью.

На мероприятии Максима появилась в деловом наряде, сочетав всего два цвете - синий и красный.

Образ королевы включал комбинезон с V-образным декольте от ее любимого бренда Maison Natan, туфли на каблуках от Gianvito Rossi и клатч переплетенным дизайном. Завершили образ Максимы крупные и яркие серьги и легкий макияж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Серьги в коллекции королевы не новинка и ранее она их уже неоднократно надевала на другие мероприятия.

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