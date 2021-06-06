У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь: ее назвали в честь королевы

Герцог и герцогиня Сассекские объявили о рождении второго ребенка.

У принца Гарри и Меган Маркл, герцога и герцогини Сассекских, родилась дочь.

Об этом сообщает ВВС.

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Девочку назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбэттен-Виндзор — в честь ее прабабушки королевы Елизаветы II, и бабушки принцессы Дианы, мамы Гарри. Лилибет, или если еще короче Лили — это прозвище королевы в детстве.

Ребенок родился утром, в 11:40, в пятницу, 4 июня в больнице в Санта-Барбаре штата Калифорния. Сообщили об этом только сейчас. Ни фото, ни видео с новорожденной Гарри и Меган пока не обнародовали.

Отмечается, что как мать, так и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо. Девочка — теперь восьмая в очереди на британский престол.

У пары есть еще сын — Арчи Гаррисон Маунтбэттен-Виндзор, который родился 6 мая 2019 года.

Новости недели: Меган Маркл родила второго ребенка

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл перестали выполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года.

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