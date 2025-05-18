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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Королевские семьи
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В национальных костюмах: норвежская королевская семья появилась на праздничном мероприятии в Осло

Норвежская королевская семья вчера отмечала День конституции, который празднуют в стране 17 мая.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Норвежская королевская семья

Норвежская королевская семья / © Getty Images

Главный национальный праздник Норвегии, отмечаемый ежегодно 17 мая, также совпадает с днем независимости страны и является выходным днем.

Члены норвежской королевской семьи посетили праздничные мероприятия и парад, а также появились на балконе в Королевском замке в Осло. Короля Харальда V и королеву Соню сопровождал их сын кронпринц Хокон — будущий король Норвегии, и его семья — супруга кронпринцесса Метте-Марит, сын Сверре Магнус и дочь принцесса Ингрид Александра.

Норвежская королевская семья / © Getty Images

Норвежская королевская семья / © Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит была в синем наряде и широкополой шляпе, а королева Соня, которая вернулась к публичным обязанностям после болезни, облачилась в светлый костюм и алую шляпу.

Также семья кронпринца появилась на публике в национальных костюмах.

Норвежская королевская семья / © Getty Images

Норвежская королевская семья / © Getty Images

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