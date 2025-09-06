В память о бабушке-герцогине: Амелия Виндзор поделилась архивным снимком

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

4 сентября ушла из жизни герцогиня Кентская Кэтрин — супруга Эдварда, герцога Кентского, внука короля Георга V и двоюродного брата королевы Елизаветы II. Она была членом британской королевской семьи и в молодые годы не только активно выполняла королевские обязанности, но и была любимицей британской публики, в частности из-за своего стиля и красоты.

Герцогиня Кентская, Кэтрин скончалась в возрасте 92 лет, а новость о ее кончине опубликовал Букингемский дворец. Также публично попрощались с герцогиней те члены королевской семьи, которые имеют публичные платформы, в частности Кейт и Уильям в своем Instagram написали эмоциональное заявлени, а одно из десяти внуков герцогини Кентской — Амелия Виндзор — поделилась красивой фотографией бабушки.

Герцогиня Кентская Кэтрин / © Instagram Амелии Виндзор

На снимке опубликованном девушкой в Instagram запечатлена ее бабушка в молодые годы. Сколько лет и где был сделан снимок Амелия не написала, а просто добавила к нему небольшое сердечко.

За герцога Кэтрин вышла замуж в 1961 году в пышном платье с 4-метровым шлейфом. В браке у Кентских родилось трое детей: лорд Николас Виндзор, леди Хелен Тейлор и Джордж, граф Сент-Эндрюс, а также 10 внуков.