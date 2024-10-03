Вау, какая: королева Максима надела пальто необычного фасона и шляпу-таблетку

Ее Величество королева Максима открыла выставку MODA - Moroccan Fashion Statements в Центральном музее в Утрехте.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева прибыла в очень необычном сером пальто Benchellal длины миди, обула серые замшевые туфли-лодочки на каблуках Gianvito Rossi и в руках несла клатч из кожи от Maison Valentino.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима дополнила свой монохромный аутфит шляпой-таблеткой, серьгами, которые уже носила ранее и кольцом им к паре, а также надела бриллиантовый браслет и в руках несла перчатки.

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На днях тоже в сером пальто-накидке королева Максима посетила балетную академию. В тот день для выхода она выбрала платье изумрудного оттенка Natan Couture, сверху надела серое пальто-накидку из шерсти тоже от Natan Couture и обула серые замшевые туфли-лодочки на каблуках Gianvito Rossi. Как и королева Камилла, Максима любит балет и танцы.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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