Взяла ситуацию в свои руки: как Меган Маркл забавно попыталась справиться с жарой на сцене

Во время колумбийского тура герцога и герцогини Сассекских произошла одна забавная ситуация, которая попала на видео.
Выступая на форуме по расширению прав и возможностей женщин в Кали Меган Маркл чувствовала себя не очень комфортно из-за 33-градусной жары, поэтому в какой-то момент, сидя на сцене Муниципального театра города, герцогиня решила взять ситуацию в свои руки.
Меган встала со стула и прошла через сцену, чтобы направить круглый вентилятор в сторону, где сидели все спикеры, в то время как ошеломленный помощник режиссера наблюдал за происходящим из-за кулис. Видео опубликовало издание Daily Mail.
В этот раз на публике Меган появилась в белой хлопковой рубашке без рукавов Mango, юбке-миди с пайетками от колумбийского дизайнера Silvia Tcherassi и обула розовые туфли Manolo Blahnik. Также на ней были необычные серьгами-веера (это специальный подарок вице-президента Франсии Маркес, изготовленные вручную мастерами региона Чоко в Колумбии), и любимые браслеты Lorraine Schwartz и Сartier, а также часы Сartier принцессы Дианы.
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