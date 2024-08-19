Взяла ситуацию в свои руки: как Меган Маркл забавно попыталась справиться с жарой на сцене

Во время колумбийского тура герцога и герцогини Сассекских произошла одна забавная ситуация, которая попала на видео.

Выступая на форуме по расширению прав и возможностей женщин в Кали Меган Маркл чувствовала себя не очень комфортно из-за 33-градусной жары, поэтому в какой-то момент, сидя на сцене Муниципального театра города, герцогиня решила взять ситуацию в свои руки.

Меган встала со стула и прошла через сцену, чтобы направить круглый вентилятор в сторону, где сидели все спикеры, в то время как ошеломленный помощник режиссера наблюдал за происходящим из-за кулис. Видео опубликовало издание Daily Mail.

В этот раз на публике Меган появилась в белой хлопковой рубашке без рукавов Mango, юбке-миди с пайетками от колумбийского дизайнера Silvia Tcherassi и обула розовые туфли Manolo Blahnik. Также на ней были необычные серьгами-веера (это специальный подарок вице-президента Франсии Маркес, изготовленные вручную мастерами региона Чоко в Колумбии), и любимые браслеты Lorraine Schwartz и Сartier, а также часы Сartier принцессы Дианы.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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