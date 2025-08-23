ТСН в социальных сетях

На огромных платформах и в кропнутом жакете: Леди Гага под прицелом папарацци

Суперзвезда выбрала для вечернего появления модный total black look.

Леди Гага

Леди Гага / © Getty Images

Американскую певицу заметили фотографы в Нью-Йорке, когда она в сопровождении секьюрити направлялась в заведение вечером. Певица выглядела стильно, но единственным ярким акцентом в ее образе была красная помада на губах.

Гага надела кэтсьют черного цвета, который сочетала с кропнутым жакетом от Balenciaga и ботинками на огромной платформе от этого же бренда. Через плече у нее висела сумка от Mini Kelly Bag от Hermes, которая названа в честь княгини Монако Грейс Келли. Волосы же Леди Гага распустила и добавила к образу солнцезащитные очки.

