На огромных платформах и в кропнутом жакете: Леди Гага под прицелом папарацци

Американскую певицу заметили фотографы в Нью-Йорке, когда она в сопровождении секьюрити направлялась в заведение вечером. Певица выглядела стильно, но единственным ярким акцентом в ее образе была красная помада на губах.

Гага надела кэтсьют черного цвета, который сочетала с кропнутым жакетом от Balenciaga и ботинками на огромной платформе от этого же бренда. Через плече у нее висела сумка от Mini Kelly Bag от Hermes, которая названа в честь княгини Монако Грейс Келли. Волосы же Леди Гага распустила и добавила к образу солнцезащитные очки.

Столь высокие платформы певица носит практически всегда, особенно когда выходит в свет. Такая обувь стала уже ее визитной карточкой, поскольку сама она совсем не высокая — рост Леди Гаги всего 155 сантиметров.

