Новый день – новый образ: Эшли Робертс в розовом платье сходила на работу

Эшли Робертс – настоящая модница, умеющая подбирать для себя стильные луки.

Эшли Робертс традиционно попала под прицел папарацци, когда шла на радиоэфир Heart Breakfast в студии Global Radio в Лондоне.

На этот раз знаменитость продемонстрировала нежный женственный аутфит. На ней было розовое платье миди с воротником, что переходил в длинный шарф, и с молнией, которую Эшли расстегнула до половины.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Наряд красавица скомбинировала с бежевыми лакированными туфлями-лодочками на шпильках и с белой сумочкой.

Робертс собрала волосы в низкий пучок, уши украсила серебряными серьгами-кольцами и завершила лук прямоугольными очками в розовой оправе.

Напомним, вчера Эшли Робертс вышла в свет во всем белом.

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