Она замерзла: Эмили Ратажковски вся в коже вышла на прогулку

Модель продемонстрировала стильный лук в кожаном наряде.
Папарацци подловили Эмили Ратажковски во время прогулки по Нью-Йорку.
Модель была вся в коже: шоколадном тренче на молнии и с большими накладными карманами, шелковой рубашке в тон и черных брюках с серебряными декоративными пуговицами.
Судя по тому, что Ратажковси обняла себя руками, она замерзла, несмотря на то, что погода была солнечной.
Аутфит Эмили дополнила питоново-черными ботильонами на каблуках, черным клатчем, черными очками и экстравагантными серебряными серьгами.
Напомним, Эмили Ратажковски без бюстгальтера пришла на Парижскую неделю моды.
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