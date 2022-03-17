Паралимпийская немецкая велогонщица пришла на неделю моды с украинским флагом на протезе

Паралимпийская немецкая велогонщица пришла на неделю моды с украинским флагом на протезе

Дениз Шиндлер продемонстрировала свою поддержку украинцев на Неделе моды в Берлине.

Чемпионка мира по сайклингу на Паралимпийских играх – Дениз Шиндлер – появилась на Берлинской неделе моды с сердцем в цветах украинского флага на протезе голени.

Дениз Шиндлер на Берлинской неделе моды / Getty Images

Украинский флаг в виде сердца также украшал сумку Шиндлер.

Дениз Шиндлер на Берлинской неделе моды / Getty Images

Таким образом Дениз выразила свою поддержку Украине, которая борется с оккупацией российских войск.

Напомним, украинский дизайнер Жан Грицфельдт заочно провел показ в Берлине. Он представил коллекцию, состоящую из простых вещей с патриотическими украинскими месседжами: Паляниця, Мова, Свідомість, Україна, Нове життя, Сміливість, Свобода, Щастя, Єдність, Пісня, Мир.

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