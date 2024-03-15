Снова без белья: Аманда Холден в ярком платье попала в объективы папарацци

Британская радиоведущая в наряде ярких оттенков появилась на улицах Лондона.
Аманде Холден захотелось сочных цветов в этот весенний пасмурный день, поэтому она надела на работу розово-оранжевое длинное платье с высокой горловиной и без рукавов. Под нарядом снова не было бюстгальтера, что было очень заметно.
Аутфит красавица дополнила розовым лакированным клатчем. Обула она розово-оранжевые туфли на шпильках.
У Холден были распущены волосы, черные очки на лице, лаконичные золотые серьги, золотые браслеты с камнями и черный длинный маникюр.
Напомним, в прошлый раз Аманда Холден одела на работу зеленое пальто, синие штаны-палацо и синий жилет с пикантным декольте, который она одела на голое тело.
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