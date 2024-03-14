В белом костюме и шарфе с помпонами: папарацци подловили Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе

Дженнифер Лопес попала в объективі папарацци в Лос-Анджелесе, когда приехала на тренировку.

Артистка была одета в белый спортивный костюм и обута в белые кроссовки из коллекции Nike Air Max. На плечи она накинула большой серый шарф с помпонами.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Образ Джей Ло дополнила любимой кремовой сумкой из кожи нильского крокодила Niloticus Crocodile Birkin. Волосы она собрала в низкий пучок, уши украсила небольшими золотыми серьгами-кольцами и завершила лук массивными очками.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Дженнифер Лопес вышла в свет в черном спортивном костюме, состоявшем из укороченного топа с мешковатыми длинными рукавами и брюк с низкой посадкой.

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