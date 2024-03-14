В белом пальто и экстравагантных очках: Эшли Робертс на улицах Лондона

Папарацци подловили Эшли Роберст, когда она вышла из студии Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast.

Знаменитость продемонстрировала стильный аутфит во всем белом. На ней было элегантное пальто, водолазка, прямые джинсы и кожаные туфли-лодочки.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Робертс собрала волосы сзади, надела на лицо экстравагантные очки в белой оправе, накрасила губы темно-бежевой помадой и сделала молочный маникюр. В руке она несла белоснежную сумочку.

Напомним, Эшли Робертс в платье-сетке и босоножках пришла на модный показ во время Недели моды в Лондоне.

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