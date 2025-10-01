ТСН в социальных сетях

В джинсах и голубой рубашке с брошками: Джулия Робертс продемонстрировала красивый лук в стиле кэжуал

Своим новым выходом 57-летняя актриса показала, что даже в повседневном наряде она может выглядеть настоящей иконой стиля.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джулия Робертс

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она вышла в свет в простом, но одновременно элегантном луке в стиле кэжуал.

На звезде была голубая рубашка с красивыми золотыми брошками с камнями на воротнике, которую она заправила в синие джинсы свободного кроя с легко расклешенными штанинами.

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Аутфит Робертс дополнила черными остроносыми туфлями на высоких шпильках и черной кожаной сумкой. Волосы она уложила в локоны, надела на лицо солнцезащитные очки с коричневыми линзами, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руку - кольцом с камнем.

Напомним, Джулия Робертс надела на Нью-Йоркский кинофестиваль ансамбль от британского бренда Vivienne Westwood.

