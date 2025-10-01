- Дата публикации
-
- Категория
- Стритсайл
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
В джинсах и голубой рубашке с брошками: Джулия Робертс продемонстрировала красивый лук в стиле кэжуал
Своим новым выходом 57-летняя актриса показала, что даже в повседневном наряде она может выглядеть настоящей иконой стиля.
Джулия Робертс попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она вышла в свет в простом, но одновременно элегантном луке в стиле кэжуал.
На звезде была голубая рубашка с красивыми золотыми брошками с камнями на воротнике, которую она заправила в синие джинсы свободного кроя с легко расклешенными штанинами.
Аутфит Робертс дополнила черными остроносыми туфлями на высоких шпильках и черной кожаной сумкой. Волосы она уложила в локоны, надела на лицо солнцезащитные очки с коричневыми линзами, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руку - кольцом с камнем.
Напомним, Джулия Робертс надела на Нью-Йоркский кинофестиваль ансамбль от британского бренда Vivienne Westwood.