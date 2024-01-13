В элегантном пальто и костюме в рубчик: Аманда Холден в образе lady in red появилась на улицах Лондона

Британская радиоведущая во всем красном сходила на работу.

Аманда Холден попала под прицел папарацци, выйдя из студии Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

Женщина продемонстрировала эффектный образ lady in red. На ней был трикотажный костюм в рубчик, состоявший из кардигана и юбки миди, а на плечи она накинула красное элегантное пальто.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Холден обула красные замшевые туфли на шпильках и несла в руке вместительную красную сумку.

Аманда распустила волосы, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными золотыми серьгами, шею – цепочкой с подвеской, а руки – браслетом и кольцом.

Напомним, в прошлый раз Аманда Холден одела на работу розовое трикотажное платье макси с высоким разрезом сбоку и золотистой цепочкой на талии. Она была без бюстгальтера, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.

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