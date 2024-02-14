В фиолетовом свитере и брюках с пайетками: Ники Хилтон в объективах папарацци

Ники Хилтон попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Тусовщица, как всегда, выглядела стильно.

На этот раз Ники вышла в свет в монохромном луке. На ней был фиолетовый свитер с высокой горловиной и гламурные брюки-клеш в тон, расшитые пайетками.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Аутфит Хилтон дополнила клатчем-футляром цвета металлик и серебряными босоножками. Она сделала высокую элегантную прическу, макияж с черными стрелками, украсила уши бриллиантовыми серьгами, а руку – кольцом в виде сердечка.

Напомним, в прошлый раз Ники Хилтон пришла на показ бренда Bronx & Banco в смелом луке. На ней было прозрачное мини-платье со стразами и отсутствовал бюстгальтер.

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