В кольчуге и с ярким маникюром: дизайнер Samuel эпатажным образом произвел фурор на Украинской неделе моды

В кольчуге и с ярким маникюром: дизайнер Samuel эпатажным образом произвел фурор на Украинской неделе моды

Темнокожий дизайнер, стилист и трендсеттер пластично станцевал для Леди.ТСН.ua под украинскую песню.

Ukrainian Fashion Week – событие, на котором всегда можно увидеть множество модников в эффектных и экстравагантных образах.

Наше внимание на Украинской неделе моды привлек темнокожый дизайнер, стилист и трендсеттер – Samuel, который живет в Украине. Он был одет в черный кожаный лук, который состоял из косухи, свитшота с металлической фурнитурой и асимметричной юбки длины миди.

Дизайнер Samuel на Ukrainian Fashion Week / Алина Онопа, ТСН.ua

Свой аутфит Samuel дополнил черными кожаными ботинками на грубой подошве и небольшой сумочкой-клатчем через плечо.

Дизайнер Samuel на Ukrainian Fashion Week / Алина Онопа, ТСН.ua

Но главным акцентом в его образе был гламурный серебристый кольчужный капюшон, как у рыцаря Средневековья. Этот аксессуар добавил его луку изюминки.

Дизайнер Samuel на Ukrainian Fashion Week / Алина Онопа, ТСН.ua

Стилист сделал себе яркий разноцветный маникюр со смайликами, который виглядел очень забавно. В руке трендсеттер держал черный веер. Вылядел он ну очень эффектно.

Дизайнер Samuel на Ukrainian Fashion Week / Алина Онопа, ТСН.ua

Samuel обожает себя снимать для соцсетей. И вообще - он очень открытый и позитивный парень. Когда, он увидел, что мы его снимаем, то задорно начал пластично танцевать под украинскую песню для нас, жонглируя веером. Небольшой "перфоманс" дизайнера публика встретила с восторгом.

На Ukrainian Fashion Week дизайнер, стилист и трендсеттер Samuel привлек к себе внимание своим эпатажным луком

Напомним, на Ukrainian Fashion Week мы также встретили 73-летнюю столичную тусовщицу, светскую львицу и звезду соцсетей – Елена Волк, которая в леопардовом обтягивающем мини-платье с декольте и в меховом жилете зажигательно станцевала перед публикой.

Елена Волк / Алина Онопа, ТСН.ua

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