В платье цвета фуксии: Аманда Холден сверкнула сосками на улицах Лондона

Аманда Холден попала под прицел папарацци по дороге на работу — она ведет утренний эфир на Heart FM. Британка выбрала для своего образа трикотажное платье в рубчик цвета фуксии. Наряд имел черные пуговицы сверху и с одной стороны юбки.

Сквозь ткань (хоть и был бюстгальтер, но, видимо, очень тонкий) просвечивались соски Аманды, но это совсем ее не смущало.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Лук радиоведущая дополнила черными лакированными туфлями и черной сумкой. Волосы она распустила, надела на лицо черные очки и завершила яркий аутфит золотыми украшениями.

Напомним, ранее Холден похвасталась роскошной фигурой в белом купальнике.

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