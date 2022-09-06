Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье цвета фуксии: Аманда Холден сверкнула сосками на улицах Лондона

Дата публикации
Просмотры
2694
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье цвета фуксии: Аманда Холден сверкнула сосками на улицах Лондона

Аманда Холден / Фото: Getty Images

51-летняя радиоведущая любит демонстрировать фотографам пикантные луки.

Аманда Холден попала под прицел папарацци по дороге на работу — она ведет утренний эфир на Heart FM. Британка выбрала для своего образа трикотажное платье в рубчик цвета фуксии. Наряд имел черные пуговицы сверху и с одной стороны юбки.

Сквозь ткань (хоть и был бюстгальтер, но, видимо, очень тонкий) просвечивались соски Аманды, но это совсем ее не смущало.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

Лук радиоведущая дополнила черными лакированными туфлями и черной сумкой. Волосы она распустила, надела на лицо черные очки и завершила яркий аутфит золотыми украшениями.

Напомним, ранее Холден похвасталась роскошной фигурой в белом купальнике.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация