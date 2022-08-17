В прозрачном платье и с пикантным декольте: Талия Сторм в откровенном образе сходила на вечеринку

Британская певица в сексуальном наряде вышла в свет.

Талия Сторм посетила вечеринку в Лондоне, для которой выбрала откровенный аутфит.

Красавица одела черное прозрачное платье макси, расшитое стразами и блестками, которое имело обольстительное декольте. Под нарядом на Сторм были черные стринги, которыми она светила.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

В этом образе она продемонстрировала во всей красе свою стройную сексуальную фигуру.

Талия обула черные туфли на высокой платформе и каблуке, надела на руки браслеты, а шею украсила колье с камнями. Укладка с легкими локонами и макияж со стрелками завершили эффектный лук звезды.

К слову, Сторм обожает эпатировать публику своими эпатажными луками. На BRIT Awards она предстала в смелом комплекте от французского бренда Mugler. Наряд состоял из топа и лосин, которые украшали геометрические прозрачные вставки.

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