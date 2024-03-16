В шубе и кожаных штанах: Алессандра Амбросио сходила в ресторан в Лос-Анджелесе

Папарацци подловили 42-летнюю бразильскую модель и экс-"ангела" Victoria's Secret в Лос-Анджелесе.

Алессандра Амбросио попала в объективі папарацци, когда вышла из ресторана Giorgio Baldi в Санта-Монике.

Модель выглядела стильно. На ней была короткая пушистая шуба черного, коричневого и бежевого цветов, а также обтягивающие кожаные брюки. Аутфит красавица дополнила черными кожаными туфлями на шпильках.

В Амбросио были распущены волосы и макияж с черными стрелками.

Алессандро Амбросио / Фото: Getty Images

Судя по довольному лицу модели, она хорошо провела время и вкусно поела.

Напомним, Алессандра Амбросио подчеркнула стройные ноги черным обтягивающим платьем с высоким разрезом.

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