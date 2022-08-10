В стиле преппи: Белла Хадид в бомбере и гетрах сходила на обед с бойфрендом

Папарацци подловили Беллу Хадиду на улицах Нью-Йорка, когда она шла со своим бойфрендом Марком Кальманом на обед.

Модель продемонстрировала образ в стиле преппи, который набирает популярность и уже этой осенью будет в главных трендах.

Белла скомбинировала черную футболку с серой клетчатой юбкой-карандаш и укороченным черным бомбером.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила черными туфлями, черными гетрами от Nike и небольшой кожаной сумочкой.

На лице у нее были черные очки, в ушах – длинные серьги, на шее – украшение в виде металлической проволоки, а на пальцах – кольца.

Напомним, ранее мы видели Хадид в очень коротких белых шортах-боксерах от Les Girls Les Boys и синей широкой футболке. Также на ней были белые гетры, которые она спустила вниз.

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