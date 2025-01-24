В винтажной дубленке и джинсах-клеш: Белла Хадид продемонстрировала стильный вариант зимнего образа

28-летняя модель любит носить винтажные наряды.
Белла Хадид попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Модель продемонстрировала стильный вариант зимнего аутфита.
На ней была винтажная коричневая дубленка оверсайз на молнии, черный лонгслив с пикантным изображением обнаженной женщины и синие джинсы-клеш. Лук модель дополнила черной обувью с квадратным носком.
Хадид распустила волосы и дополнила прическу черной повязкой, надела на лицо черные очки и украсила шею цепочкой с большими монетами.
Напомним, ранее Белла Хадид надела винтажное платье, которое раньше такое же носило две другие звезды.
Читайте также:
- В белом пальто и кардигане с пикантным декольте: Белла Хадид сфотографировалась у своего магазина
- В топе с V-образным вырезом и ковбойских сапогах: Белла Хадид на улицах Нью-Йорка
- Вернулась на подиум: Белла Хадид приняла участие в Неделе моды в Париже