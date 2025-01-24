В винтажной дубленке и джинсах-клеш: Белла Хадид продемонстрировала стильный вариант зимнего образа

Белла Хадид попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Модель продемонстрировала стильный вариант зимнего аутфита.

На ней была винтажная коричневая дубленка оверсайз на молнии, черный лонгслив с пикантным изображением обнаженной женщины и синие джинсы-клеш. Лук модель дополнила черной обувью с квадратным носком.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Хадид распустила волосы и дополнила прическу черной повязкой, надела на лицо черные очки и украсила шею цепочкой с большими монетами.

Напомним, ранее Белла Хадид надела винтажное платье, которое раньше такое же носило две другие звезды.

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