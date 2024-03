В вязаном платье, леопардовых ботильонах и тиаре: звезда соцсетей произвела фурор своим эффектным образом

Американская звезда соцсетей Джеффри Марш попала под прицел папарацци в Калифорнии, когда направлялся на премьеру спектакля One Of The Good Ones.

Он произвел настоящий фурор своим ярким и эффектным аутфитом. На Джеффри было экстравагантное зеленое вязаное платье с халтером, которое он дополнил леопардовыми ботильонами на шпильках.

Джеффри Марш / Фото: Getty Images

Чтобы придать своему образу величия, Марш одел на голову тиару. На лице у него были очки, на одной руке были часы с цветным ремешком, а на другой висела черная олимпийка с белыми полосками.

