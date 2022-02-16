В золотом платье, шубе и на шпильках: азиатский фэшн-блогер пришла на показ в роскошном образе

В золотом платье, шубе и на шпильках: азиатский фэшн-блогер пришла на показ в роскошном образе

Джессику Ванг в соцсети считают настоящей "иконой стиля". Нынешний ее выход этому подтверждение.

Популярный азиатский фэшн-блогер Джессика Ванг попала в объективы папарацци, когда шла на показ коллекции Michael Kors сезона Fall/Winter 2022, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Выглядела Джесс великолепно. На ней было золотое платье миди, сверху которого она надела пушистую белую шубу. Наряд Ванг дополнила золотыми босоножками на шпильке и белой сумкой.

Джессика Ванг / Getty Images

Блогер сделала себе укладку с локонами и закрепила ее макушке. В макияже она сделала акцент на красной помаде.

Напомним, а американская рэперша Coi Leray приехала на фэшн-показ LaQuan Smith, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в весьма странном "домашнем" луке. На ней был бежевый топ-полоска на груди и бежевые трусы. К ним Coi Leray надела бежевые чулки-штанины с драпировкой.

Coi Leray / Getty Images

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