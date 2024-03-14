Яркий выход: Аманда Холден в синем жилете на голое тело сверкнула сосками

Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast.

Ведущая выглядела ярко. На ней было зеленое пальто, синие брюки-палацо и синий жилет с пикантным декольте, который она надела на голое тело. Сквозь тонкую ткань были видны ее соски.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Свой образ Аманда дополнила зелеными замшевыми туфлями и зеленой сумкой. Звезда распустила волосы, на лицо надела черные очки и завершила лук лаконичными украшениями.

Напомним, Аманда Холден в кожаной юбке и свитере с перьями попала под прицел папарацци.

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