"Совместными усилиями мы победим российскую агрессию": президент Латвии с супругой обратился к украинцам

"Совместными усилиями мы победим российскую агрессию": президент Латвии с супругой обратился к украинцам

Президентские супруги Латвии выразили поддержку Украине и призвали европейских лидеров ускорить ее путь к членству в ЕС.

Президент Латвии Эгилс Левитс и его жена Андра Левите на украинском языке обратились к нашему народу. На видео в Instagram они поддержали Украину, на которую напала Россия.

Первая леди предстала в белой вышиванке, а президент с голубо-желтым галстуком, как символ украинского флага.

"Дорогой мужественный народ Украины, мой друг, президент Зеленский, вся Латвия вместе с вами мыслями, делами и молитвами. Совместными усилиями мы победим российскую агрессию и путинский режим. Место Украины вместе с нами в Европе. Я поддерживаю и призываю остальных лидеров Европы ускорить путь Украины в членство в Европейском Союзе, немедленно придавая ей статус страны-кандидата. Слава Украине! Героям Слава!" – сказал президент Латвии.

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