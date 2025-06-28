Оделась скромнее, чем мать: папарацци подловили принцессу Иордании Иман на свадьбе Безоса

Королева Рания, принцесса Иман и Джамиль Термиотис (слева) — муж Иман / © Getty Images

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На роскошной свадьбе основателя Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес, помимо таких звезд как Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, также появились представители королевской династии. Папарацци заметили на празднике королеву Иордании Ранию, ее старшего сына-наследника с женой, а также ее 28-летнюю дочь — принцессу Иман.

Королева Рания в гламурном платье от Armani Prive / © Getty Images

Принцесса выбрала более скромное платье, чем было у ее матери-королевы. Иман носила зеленый наряд от Модного дома Oscar de la Renta и серьгах от FerriFirenze, которые одолжила у матери. Платье Иман было выполнено как кейп, имело много драпировок и горловину-стойку. Волосы девушка уложила в лаконичный пучок, сделала макияж и дополнила наряд гламурным клатчем.

Принцесса Иман / © Getty Images

Также на фото можно увидеть мужа Иман — Джамиля Термиотиса. Пара поженилась 12 марта 2023 года в Иордании. В свой особенный день невеста была одета в сшитое на заказ белое свадебное платье от Dior с длинными рукавами. А вот 16 февраля 2025 года принцесса Иман впервые стала мамой — у них с мужем родилась дочь, котрую назвали Аминой.

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