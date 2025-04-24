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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Поделилась важным: Меган Маркл, выступая на саммите, рассказала, почему торопится домой к сыну

Во время своего выступления на саммите TIME100 в Нью-Йорке Меган Маркл рассказала и о своих детях — Арчи и Лилибет.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Во время беседы с Джессикой Сибли, генеральным директором Time, герцогиня сказала, что с нетерпением ждет возвращения домой в Калифорнию, поскольку у ее сына — принца Арчи — скоро должен выпасть первый зуб и она, как мать, хочет присутствовать в столь важный момент рядом с ним.

Говоря о балансе между материнством и работой, Меган сказала, что обязанности, связанные с ее бизнесом, так же важны, как и такие вещи, как шатающийся зуб у ее сына, добавив, что он потеряет его «на этой неделе».

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

«Это вот-вот произойдет, и я просто надеюсь, что вернусь домой вовремя!» — сказала, выступая в Линкольн-центре, пишет журнал People.

Напомним, 6 мая принцу Арчи исполнится 6 лет. У него есть младшая сестра — принцесса Лилибет, которой в июне исполнится 4 года.

Джессика Сибли и Меган Маркл / © Getty Images

Джессика Сибли и Меган Маркл / © Getty Images

А вчера, 23 апреля, седьмой день рождения отпраздновал младший сын принца и принцессы Уэльских — Луи. Его родители по этому поводу поделились очень милым видео.

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