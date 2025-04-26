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В брючном костюме и без украшений: Джорджа Мэлони на прощании с Папой Римским
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была среди приглашенных высокопоставленных глав стран на прощание с Папой Франциском.
Понтифик возглавлял Римско-католическую церковь в течение 12 лет и скончался утром в Пасхальный понедельник в возрасте 88 лет.
Мелони появилась на площади Святого Петра в Ватикане в лаконичном черном костюме, который включал широкие брюки и удлиненный жакет с пуговицами. Этот наряд 48-летняя женщина дополнила туфлями на высоких каблуках, а также водолазкой с длинными рукавами, которая на вороте и манжетах была украшена кружевом.
Волосы премьер-министр собрала в элегантный пучок, отказалась от украшений, а ее макияж был очень лаконичным.
Напомним, что Мэлони ранее неоднократно встречалась с Папой, но обычно не придерживалась строго протокола и позволяла себе носить при нем брючные костюмы и разные цвета. Также она не покрывала голову мантильей. Ниже предлагаем посмотреть ее архивные фотографии с понтификом.