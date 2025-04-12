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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
44
Время на прочтение
1 мин

В голубом костюме и с заколками в волосах: принцесса Дании посетила особое мероприятие

В понедельник, 21 апреля, принцессе Изабелле Датской исполнится 18 лет. День рождения девушки выпал в этом году на пасхальный понедельник, однако празднования ее полнолетия начались гораздо раньше.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Изабелла

Принцесса Изабелла / © Getty Images

В пятницу, 11 апреля, Изабелла и ее семья — мама королева Мэри, отец король Фредерик, брат принц Винсент и сестра принцесса Жозефина посетили праздничные мероприятия в городе Орхусе.

Королевская семья Дании / © Getty Images

Королевская семья Дании / © Getty Images

Празднования включали музыкальные и танцевальные выступления, а также угощения. Принцесса получила невероятный подарок от муниципалитета Орхуса — браслет из 14-каратного золота, изготовленный местным ювелиром Трине Вилкенс.

Принцесса Изабелла показывает свой новый браслет / © Getty Images

Принцесса Изабелла показывает свой новый браслет / © Getty Images

Что касается образа девушки, что она носила в тот день небесно-голубой костюм от Soeren Le Scmidt, который включал жакет и брюки. Также на принцессе была блуза белого цвета от бренда The Fold, туфли Gianvito Rossi и заколки в волосах от бренда Ellen Hunter (подобные украшения ранее не раз носила и королева Мэри).

Принцесса Изабелла / © Getty Images

Принцесса Изабелла / © Getty Images

Не присоединился к ним только старший ребенок короля Фредерика и королевы Марии, 19-летний наследный принц Кристиан, который в настоящее время проходит военную подготовку.

Дата публикации
Количество просмотров
44
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