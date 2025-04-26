Вирджиния Джуффре, обвинившая принца Эндрю в сексуальном насилии, покончила с собой

Вирджиния Джуффре / © Associated Press

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Вирджиния Джуффре — одна из самых известных жертв Джеффри Эпштейна — покончила жизнь самоубийством, сообщила ее семья. В заявлении, сделанном в пятницу, говорится, что она ушла из жизни в пригороде Перта Ниргабби, Австралия, где жила несколько лет.

«С совершенно разбитыми сердцами мы сообщаем, что Вирджиния скончалась вчера вечером на своей ферме в Западной Австралии», — говорится в заявлении ее семьи для NBC News. «Она покончила жизнь самоубийством, будучи всю жизнь жертвой сексуального насилия и секс-торговли».

Вирджиния Джуффре / © Getty Images

«Вирджиния была яростным воином в борьбе с сексуальным насилием и секс-торговлей. Она была светом, который поднял многих выживших», — говорится в заявлении. «В конце концов, бремя насилия оказалось настолько тяжелым, что для Вирджинии стало невыносимым выдерживать его».

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Напомним, что в августе 2021 года Джуффре подала в суд на герцога Йоркского за сексуальное насилие, заявив, что Эндрю занимался с ней сексом, когда ей было 17 лет, и что ее продал ему его друг, миллиардер-педофил Джеффри Эпштейн. Герцог неоднократно отрицал эти обвинения, и ему не было предъявлено никаких обвинений в совершении уголовных преступлений.

В марте 2022 года было объявлено, что Джуффре и Эндрю достигли внесудебного соглашения, которое, как полагают, включает «существенное пожертвование в благотворительный фонд г-жи Джуффре в поддержку прав жертв».

Вирджиния Джуффре / © Associated Press

Также в прошлом месяце женщина опубликовала шокирующий пост в Instagram, заявив, что жить ей осталось всего несколько дней. В своем сообщении она описала несчастный случай и сказала, что у нее случилась почечная недостаточность.

Вирджиния Джуффре