Кэрри и Борис Джонсон / © Associated Press

37-летняя Кэрри Джонсон опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой запечатлен ее муж Борис с их общей младшей дочерью.

Борис Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

61-летний Джонсон сидит в кресле и держит на руках четырехмесячную дочь Поппи, которая родилась 21 мая. Судя по фото, мужчина счастлив проводить время в ребенком.

Напомним, Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, двухлетнего Фрэнка и 4-месячную Поппи Элизу Джозефин. А всего у политика девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.

Также Кэрри показала и свое детское фото. Девочка, одетая в голубой комбинезон, сидит в пластмассовом кресле. «Нашла это старое фото со мной. Показала своему сыну: „Ты выглядишь старомодно, как во время войны“, — подписала фото супруга Джонсона.

Кэрри Джонсон в детстве / © Instagram Кэрри Джонсон

Ранее, напомним, Кэрри Джонсон публиковала в Сети фото с их семейного отдыха. Она позировала на одном из снимков в бикини.