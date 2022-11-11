Клуб 4 Лапы Selection MEOW-FOR STRIPS. Новый рацион влажных кормов премиум класса для котов

Любовь всегда уместна и своевременна, особенно любовь к четвероногим питомцам, которые от нас зависят. Сегодня многие находят силы жить и заботиться о себе, потому что надо заботиться о любимых котах и кошках. Любимца можно погладить, приласкать, почесать за ушком, а значит, жизнь продолжается.

Кошки помогают расслабиться, хоть ненадолго забыть о тревогах, согревают своим теплом и убаюкивают мурлыканьем, словно колыбельной, заставляют улыбаться, иногда сквозь слезы. И так хочется отблагодарить питомца за то, что он есть в вашей жизни, порадовать его, показать, что он самый-самый и достоин лучшего. Если ваш любимец – гурман, ценитель вкусной еды, его можно побаловать новым кормом известного украинского бренда.

Название линейки переводится как «выбор». SELECTION – это выбор требовательных к еде питомцев и любящих хозяев, которые убеждены, что в жизни всегда есть место и время для любви, заботы и маленьких радостей. Всего в новую линейку вошло 10 рационов для кошек, корм для котов влажный выпускается в двух разных формах – кусочки-слайсы и полоски-стрипсы, тех и других по 4 вида. Производитель позаботился и о любителях хрустящих гранул, их ждут 2 новых сухих корма. Полный ассортимент представлен на официальном сайте, а мы сегодня поближе познакомимся со стрипсами, которые выпускаются в пакетиках-паучах по 85 г.

Состав влажного корма для котов Клуб 4 Лапы SELECTION MEOW-FOR STRIPS

MEOW-FOR STRIPS – новинка во всех отношениях, от влажных кормов базовой линейки эти рационы отличаются обновленной рецептурой и необычной формой. Этот влажный корм для кошек выпускается в форме сочных мясных полосок, которые обволакивает соус или крем-суп. Овощной крем-суп – еще одна новинка, подливка оригинальной консистенции, альтернатива традиционным соусам или желе. Питательная ценность всех кормов примерно одинаковая, белка в каждом рационе 7%, корма в виде полосок в соусе содержат 3,5% жиров, а полоски в крем-супе – 4%. Состав всех кормов имеет общие черты, в него входят:

мясо и продукты животного происхождения;

злаки и экстракты растительного белка;

масла и жиры, в том числе 0,3% масла лосося;

овощи и фрукты. Крем-суп для полосок с индейкой содержит морковь, для полосок с говядиной – брокколи, а банан, боярышник, томаты и имбирь входят в состав всех рационов;

витамины, минералы, аминокислота таурин.

При этом у каждого рациона есть свои особенности состава, которые обеспечивают неповторимый вкус.

Преимущества премиум рациона Клуб 4 Лапы SELECTION для кошек

Корм для кошек Клуб 4 Лапы Selection в форме полосок напоминает макароны или лапшу с ароматной подливкой. Только «тесто» для этих макарон готовится не из муки, а из высококачественных мясных продуктов. Полоски MEOW-FOR STRIPS заставляют котов и кошек мурлыкать от удовольствия. Они и вкусные, и полезные:

полоски формируются по особой технологии, благодаря которой получаются в меру мягкими и в меру плотными. Они просто на глазах исчезают из миски и тают во рту кошки;

ароматный соус или нежный овощной крем-суп делает корм еще более сочным и аппетитным, питомцы старательно вылизывают миску и облизывают мордочку, чтоб ни капельки не пропало;

полоски содержат до 77% мяса и продуктов животного происхождения, это подходящая еда для маленьких хищников;

корма богаты полиненасыщенными жирными кислотами (0,07% омега-3 и минимум 0,5% омега-6), которые необходимы для здоровья кожи и шерсти, сердечно-сосудистой и нервной системы;

овощи и фрукты, которые входят в состав кормов Клуб 4 Лапы для кошек, являются источником растительной клетчатки, важной для здорового пищеварения, а также витаминов и минералов, полезных для организма в целом;

влажный корм для котов Клуб 4 Лапы сбалансирован под потребности взрослых кошек и содержит все необходимые для здоровья питомцев добавки.

Где купить корм Клуб 4 Лапы SELECTION для кошек

Даже если ваш питомец давно знаком с кормами Клуб 4 Лапы, его пищеварительной системе нужно некоторое время, чтоб привыкнуть к рационам с обновленной рецептурой. А если вы планируете перевести любимца на Клуб 4 Лапы Selection с кормов другого бренда, еще важнее, чтоб переход не оказался резким. Некоторое время старый и новый корм придется смешивать, давать в одно кормление. В первый день порция должна почти полностью состоять из привычного корма, и всего на четверть из новинки, такого же соотношения следует придерживаться на второй день. На протяжении следующих 2-х дней корма смешиваются поровну, а потом доля новинки увеличивается до 3/4. Если все идет нормально, на 7-8-й день переход на корм SELECTION можно завершить, полностью заменить им прежний корм.

Где купить корм Клуб 4 Лапы SELECTION для кошек

Купить корм Клуб 4 Лапы для котов можно в магазинах зоотоваров, расположенных неподалеку от дома, или заказать через интернет. Новинку предлагают многие онлайн-магазины, официальный магазин бренда продает корм SELECTION MEOW-FOR STRIPS упаковками по 12 пакетиков весом 85 г.

Влажный корм для кошек Клуб 4 Лапы SELECTION – оригинальная форма с новыми оттенками вкуса

Есть немало людей, для которых довольное кошачье мурлыканье звучит, как самая лучшая музыка, но они прекрасно знают, что кошка – довольно капризная «музыкальная шкатулка», и подобрать к ней ключик непросто. Для многих питомцев таким волшебным ключиком стали влажные корма Клуб 4 Лапы SELECTION. При виде знакомого пакетика глаза любимца загораются, упаковка открывается под аккомпанемент нетерпеливого мяуканья, а когда содержимое пакетика оказывается в миске, мяуканье сменяется мурлыканьем, на кошачьей мордочке появляется выражение блаженства. Можно побаловать лакомку сочными нежными полосками со вкусом курятины, индейки, кролика или говядины, приправленными соусом или крем-супом. А можно выбрать мясные кусочки в соусе или желе с оригинальными вкусовыми комбинациями. И стрипсы, и слайсы линейки SELECTION вызывают у питомцев одобрительное «Муррр!». А благодаря продуманному сбалансированному составу новые рационы помогают заботиться об их здоровье.