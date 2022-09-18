Как выбрать электропростынь: советы от специалистов

Украинцев призывают тщательно подготовиться к непростой зиме и запасаться необходимыми вещами. Среди гаджетов, которые могут помочь пережить холод — электропростынь. Рассказываем, как выбирать электропростынь, на что обратить внимание, кому не желательно использовать этот прибор для обогрева — в материале ТСН.ua

Что такое электропростынь и как она работает

Прежде чем мы перейдем к критериям выбора, напомним, что такое электропростынь. Простынь с подогревом — индивидуальный обогреватель для кровати в любое время года, которая поможет сэкономить на обогреве и не пересушивает воздух. Часто электропростынь используют в качестве одеяла или матраса.

Преимущества электропростыни перед другими приборами для обогрева

Быстрое обогрев в холодное время за короткий период.

Поддержание температуры в течение всей ночи.

Низкое потребление электроэнергии.

Не сушит воздух.

Автоотключение, пожаробезопасность гарантируют безопасную эксплуатацию.

Положительно влияет на опорно-двигательный аппарат, дыхательную систему.

Легко транспортируется.

Параметры на которые нужно обращать внимание при выборе электропростыни

Безопасность

Безопасность является важнейшим критерием выбора. Многие задают себе вопрос, а может ли электропростынь ударить током, если она повредится? Имеющиеся в продаже современные электропростыни работают на низком напряжении 12/24 Вольт и не несут никакой опасности здоровью человека. Опасны простыни «старого образца» с напряжением 110 вольт, но сейчас такие «опасные» простыни не производят. Большинство электросогревающих изделий оснащено защитой от перегрева и автоотключением, чтобы исключить возгорание прибора, на это обязательно нужно обращать внимание.

Размеры простыни для обогрева

Размер электропростыни подбирается по размеру спального места. Для двуспальной кровати подойдет размер – 200х170 и 185х150, для полуторной кровати – 150х80 и 130х70. Электрическая простыня стелется ниже уровня подушки. При выборе размера нужно учитывать, что удобнее если простыня чуть больше спального места и слегка свисающая по краям кровати, В таком случае она не мнется да и спать на ней комфортнее. Исходя из этого, большинство изготовителей с обеих сторон оставляют по 5 см ткани без нагревательного элемента. Можно также положить полуторный размер поперек на двуспальную кровать.

Режимы работы электропростыни

Электропростынь может подключаться к сети и функционировать в одном режиме, а может быть со специальным регулятором, который устанавливает нужный режим. Последние более популярны среди потребителей, потому что более удобны в использовании благодаря возможности индивидуального режима. Современные электропростыни имеют сложные системы управления – выставляется температура, время, таймер для отключения.

Материал изготовления

Материал простыни для обогрева может быть как натуральным, так и синтетическим. В более дорогих моделях используется хлопок, он приятный к телу, не аллергенный, хорошо пропускает воздух. Но такие материалы больше всего загрязняются. Хорошо зарекомендовали себя синтетические ткани покрытия – полиамид, поликотон, флис, полиэстер. Они долговечны, меньше загрязняются, не мнутся, легки в уходе. Для пошива простыни для верхней части выбирают практичный и износостойкий материал, а для подложки – войлок, хорошо сохраняющий тепло.

Цена и гарантия

Большинство электропростынь стоят не дорого и вполне доступны покупателю, представленная продукция имеет гарантию производителя 12-36 месяцев.

Как правильно выбрать электропростынь

Итак, при выборе электропростыни специалисты советуют обращать внимание на следующие факторы:

Безопасность – качество всех элементов гарантии безопасности.

Управление – простота в настройке режима и возможность их регулировки.

Время нагрева – большинство моделей нагреваются за 20-40 минут, а современные с турборежимами – всего за 1-2 минуты.

Уход – не все модели простыней можно стирать, если модель поддается стирке – это, безусловно, плюс.

Комфорт – приятный материал из которого изготовлено изделие, точные размеры.

Дополнительные возможности – функция регулирования температурного режима, разделение на зоны, автовыключение, таймер и т.д.

Кому нельзя использовать электропростынь

Противопоказания для использования электропростыни:

Их не рекомендуется использовать людям, у которых есть новообразования.

Некоторым пользователям нельзя нагревать некоторые участки тела (уточняйте у врача).

Нельзя использовать беременным.

Не рекомендуется использовать электропростынь людям с варикозным расширением вен.

Медики рекомендуют при расположении простыни на кровати стелить его так, чтобы она не нагревала голову и область сердца.

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